Automovilismo
07 de noviembre de 2025 - 18:35

Sainz : Simplemente no hicimos una buena calificación; ojalá ejecutemos mejor mañana

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2384

Redacción deportes, 7 nov (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams), que saldrá vigésimo en el sprint del Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), el vigésimo primero del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito de Interlagos que "simplemente, no" hicieron "una buena calificación" para la prueba corta y que "ojalá" puedan "ejecutar una mejor sesión" este sábado.

Por EFE

"Hoy, simplemente, no hicimos una buena calificación para el sprint", comentó Sanz, de 31 años, con cuatro victorias y 28 podios en la categoría reina, de ellos dos en este circuito, después de quedar eliminado en la primera ronda (SQ1) del 'sprint shhotout'.

"Mi primer intento fue complicado, con tráfico e intentando poner en temperatura los neumáticos; pero en el segundo nos complicamos la vida nosotros mismos y casi no pudimos dar ni dos vueltas", explicó el madrileño, que al acabar tercero en Azerbaiyán logró su primer podio en su temporada de estreno como piloto de Williams, su undécima en la F1.

"Además, acabé la sesión sin saber cuál es el límite del rendimiento del coche, así que no es ideal", comentó el madrileño, undécimo en el Mundial, con 38 puntos.

"Sé que había más, así que aprenderemos la lección de hoy; y esperemos que mañana podamos ejecutar una sesión mejor", apostilló el español de la escudería de Grove tras la cronometrada de este viernes en Interlagos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy