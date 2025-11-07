Automovilismo
07 de noviembre de 2025 - 15:55

Sainz y Colapinto, eliminados en la primera ronda de la 'mini-calificación'

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2384

Redacción deportes, 7 nov (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams) -con el vigésimo tiempo- y el argentino Franco Colapinto, que acaba de renovar su contrato con Alpine con miras a 2026, quedaron eliminados este viernes en la primera ronda de la calificación para la prueba sprint (SQ1) del Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), el vigésimo primero del Mundial de Fórmula, que se disputa en el circuito de Interlagos.

Por EFE

 El inglés Lando Norris (McLaren), líder del Mundial, marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir los 4.309 metros de la pista paulista -con el preceptivo neumático de compuesto medio- en un minuto, nueve segundos y 627 milésimas, 348 menos que el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

El doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin), marcó el tercer tiempo de la ronda -a 384 milésimas de Norris-; mientras que el otro McLaren, el del australiano Oscar Piastri -segundo en el certamen, a un solo punto (357 frente a 356)- fue cuarto, a 390.

La segunda ronda (SQ2) se disputará a continuación.