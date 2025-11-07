Sainz y Colapinto, eliminados en la primera ronda de la 'mini-calificación'

El inglés Lando Norris (McLaren), líder del Mundial, marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir los 4.309 metros de la pista paulista -con el preceptivo neumático de compuesto medio- en un minuto, nueve segundos y 627 milésimas, 348 menos que el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

El doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin), marcó el tercer tiempo de la ronda -a 384 milésimas de Norris-; mientras que el otro McLaren, el del australiano Oscar Piastri -segundo en el certamen, a un solo punto (357 frente a 356)- fue cuarto, a 390.

La segunda ronda (SQ2) se disputará a continuación.