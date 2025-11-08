Automovilismo
Alex Márquez: "Las batallas son bonitas cuando las ganas"

Redacción deportes, 8 nov (EFE).- El español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24), vencedor de la carrera 'sprint' del Gran Premio de Portugal de MotoGP, ha reconocido que "las batallas son bonitas cuando las ganas. Si no, te vas jodido".

"He tenido problemas para parar la moto y me atacaba, no me encontraba demasiado bien encima de la moto, no tenía las sensaciones que tuve ayer, y es lo que hay que recuperar para mañana", reconoció un Alex Márquez que recalcó que "la batalla ha sido bonita y cuando te la llevas a casa aún más".

De su pelea con Pedro Acosta ha asegurado: "me he 'empanao' al final, me he relajado, he hecho un error en la 3-4, y ahí es donde se ha acercado muchísimo, he escuchado la moto y es cuando he pensado 'no la puedes pifiar', y he tirado con todo hasta el final para mantener esa primera posición".

No obstante, el vencedor dijo no sentirse "favorito", más bien se veía "igualado con Acosta y Bezzecchi, pues ellos trabajaron más con el neumático blando trasero, le dieron más vueltas, y nosotros hicimos más trabajo para la carrera larga; no lo tenía claro, pero cuando he visto que ellos iban un poco más lento, he dicho 'vamos a probarlo' y tenía claro que el ritmo era ese y que había que mantenerlo hasta el final".