Alex Márquez: "Las batallas son bonitas cuando las ganas"

"He tenido problemas para parar la moto y me atacaba, no me encontraba demasiado bien encima de la moto, no tenía las sensaciones que tuve ayer, y es lo que hay que recuperar para mañana", reconoció un Alex Márquez que recalcó que "la batalla ha sido bonita y cuando te la llevas a casa aún más".

De su pelea con Pedro Acosta ha asegurado: "me he 'empanao' al final, me he relajado, he hecho un error en la 3-4, y ahí es donde se ha acercado muchísimo, he escuchado la moto y es cuando he pensado 'no la puedes pifiar', y he tirado con todo hasta el final para mantener esa primera posición".

No obstante, el vencedor dijo no sentirse "favorito", más bien se veía "igualado con Acosta y Bezzecchi, pues ellos trabajaron más con el neumático blando trasero, le dieron más vueltas, y nosotros hicimos más trabajo para la carrera larga; no lo tenía claro, pero cuando he visto que ellos iban un poco más lento, he dicho 'vamos a probarlo' y tenía claro que el ritmo era ese y que había que mantenerlo hasta el final".