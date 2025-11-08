Alex Márquez vence la carrera 'sprint', con 'pole' para Bezzecchi, Moreira y Kelso

Alex Márquez sumó así su segunda victoria 'sprint' de la temporada tras la de Silverstone (Inglaterra), al saber esperar su oportunidad para doblegar al líder inicial de una carrera programada a 12 vueltas, el español Pedro Acosta (KTM RC 16), que se tuvo que conformar con la segunda posición, por delante del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP).

Bezzecchi, autor de la 'pole position' por delante del propio Pedro Acosta y del francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), fue el líder inicial de la carrera, pero enseguida se vio superado por un Acosta que parecía en condiciones de lograr su primera victoria en MotoGP, con un Alex Márquez que se lo tomó con calma para no cometer errores en las primeras vueltas, con los neumáticos todavía muy fríos.

Acosta intentó aguantar los ataques de Alex Márquez, quien le superó a final de recta por velocidad en la quinta vuelta, pero el de KTM intentó recuperar el primer puesto y lo consiguió en la quinta curva del trazado, mientras que Bezzecchi, que se 'coló' en la curva de final de recta, consiguió volver a ponerse al rebufo de las motos de sus rivales.

Acosta aguantó todos los ataques de Alex Márquez, que literalmente rodó pegado a él buscando su oportunidad para superarlo, lo que volvió a hacer en la recta de meta a cinco vueltas del final -vuelta siete-, pero una vez más el de KTM se la 'devolvía' en la curva cinco.

Una vuelta más tarde se repetía la historia con los mismos protagonistas, pero en esta ocasión Alex Márquez le 'cerró la puerta' en la curva cinco a Pedro Acosta para liderar por primera vez una vuelta completa, con Bezzecchi como espectador de excepción pero perdiendo ya algo de terreno respecto al dúo de españoles.

Aunque Acosta se logró pegar a Márquez en la última vuelta, el subcampeón del mundo no le dejó ningún hueco a su rival camino de la victoria, con Bezzecchi tercero, Fabio Quartararo en la cuarta posición y Fabio Di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP25), quinto.

El brasileño Diogo Moreira (Kalex) logró su séptima 'pole position' de la temporada en Moto2 con un registro de 1:41.168, en la que es la novena 'pole position' de su carrera deportiva.

Ese resultado, unido al hecho de que su único rival por el título mundial, el español Manuel 'Manugas' (Kalex), tuvo que parar en su intento de vuelta rápida al encontrarse banderas amarillas en el tercer parcial del circuito por la caída del también español Arón Canet (Kalex) en la curva siete, lo que le relegó a la octava posición.

De darse en la carrera del domingo, la primera de la programación del Gran Premio de Portugal de motociclismo este mismo resultado, Moreira primero y González octavo, le daría matemáticamente el título mundial al piloto de San Pablo.

Con Diogo Moreira completaron la primera línea el británico Jake Dixon (Boscoscuro), que acabó por los suelos como Arón Canet, y el neerlandés Collin Veijer (Kalex).

En la segunda línea estarán Barry Baltus, Arón Canet y Daniel Muñoz, con Daniel Holgado, Manuel González y Celestino Vietti en la tercera. La cuarta línea la ocuparán David Alonso (Kalex), Alex Escrig y Alonso López (Boscoscuro).

El australiano Joel Kelso (KTM) se hizo con su segunda 'pole position' en los instantes finales de la segunda clasificación de Moto3, con un mejor tiempo de 1:46.764, secundado por el británico Scott Ogden (KTM) y el español Ángel Piqueras (KTM), mientras que el mejor debutante de la temporada, el español Máximo Quiles (KTM), no pudo defender la primera plaza que ocupó hasta ese momento, al irse por los suelos en la curva trece y acabó cuarto.

Quiles estará en la segunda línea de salida junto al italiano Guido Pini (KTM) y Joel Esteban (KTM), con el irlandés Casey O'Gorman (KTM), Adrián Fernández (Honda) y David Almansa (Honda), en la tercera; y el argentino de origen español Valentín Perrone (KTM), el japonés Taiyo Furusato (Honda) y Álvaro Carpe en la cuarta.