Alonso: "Bien los tres puntos, pero fueron más duros de conseguir de lo que imaginaba"

"Fue un sprint más de sufrimiento que de diversión; en el que nos fuimos encontrando varias zancadillas", explicó el doble campeón mundial asturiano, en una interminable juventud a los 44 años y que cuenta 32 victorias en la categoría reina, en la que subió 106 veces al podio: nueve de ellas en el paulista Autódromo Jose Carlos Pace.

"Las casillas 5 (la suya) y 7 de la parrilla; y muchas de las impares, estaban mojadas. Y las otras, secas. Eso benefició a los que salían desde esa parte; y en la primera curva ya teníamos encima a los Ferrari de (Charles) Leclerc (monegasco) y de (el siete veces coronado inglés Lewis) Hamilton", explicó este sábado, en el circuito de Interlagos, al canal de televisión Dazn, Alonso, que avanzó dos puestos en la general y ahora es décimo en el Mundial, con 40 puntos; a falta de la carrera de este domingo, que es la que reparte el botín principal.

"Apostamos por los neumáticos medios, pero con la bandera roja, si seguíamos con ese compuesto, nos quedarían menos para la carrera de mañana, así que pusimos blandos; y los blandos duraron lo que duraron", comentó el genial piloto asturiano, asimismo campeón del mundo de resistencia (WEC), categoría en la que, entre otras victorias, celebró dos en las prestigiosas 24 Horas de Le Mans (Francia).

"Bien los tres puntos, el sexto lo hubiese firmado antes de la carrera; pero fueron más duros de conseguir de lo que me hubiera imaginado", admitió Alonso este sábado en Brasil.

