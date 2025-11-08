08 de noviembre de 2025 - 15:55
Alonso y Sainz, eliminados en la primera ronda de la calificación (Q2)
Redacción deportes, 8 nov (EFE).- El doble campeón mundial español Fernando Alonso (Aston Martin), con el undécimo tiempo, y su compatriota Carlos Sainz (Williams), con el decimoquinto, quedaron eliminados este sábado en la sgunda ronda de la calificación (Q2) para el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), el vigésimo primero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Interlagos.
El inglés Lando Norris (McLaren), líder del Mundial, volvió a marcar marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir, con el neumático blando, los 4.309 metros de la pista paulista en un minuto, nueve segundos y 616 milésimas; 139 menos que su compatriota Oliver Bearman (Haas).
El séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari) también quedó eliminado, con el decimotercer tiempo.
La tercera ronda (Q2), reservada a los mejores diez, se disputará a continuación.