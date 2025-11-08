Alonso y Sainz, eliminados en la segunda ronda de la calificación (Q2)

Redacción deportes, 8 nov (EFE).- El doble campeón mundial español Fernando Alonso (Aston Martin), con el undécimo tiempo, y su compatriota Carlos Sainz (Williams), con el decimoquinto, quedaron eliminados este sábado en la segunda ronda de la calificación (Q2) para el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), el vigésimo primero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Interlagos.