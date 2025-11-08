Colapinto: "El coche tiene ritmo aquí, tenemos que entender por qué no fuimos como Gasly"

"Lo primero de todo quiero mostrar mi enorme agradecimiento al equipo por arreglar el coche y sacarme de nuevo a pista para la calificación. Fue un gran esfuerzo y estoy súper agradecido a todos ellos", declaró Colapinto, nacido hace 22 años en Pilar (Buenos Aires), que disputa en el Autódromo José Carlos Pace su decimoquinto Gran Premio desde que retornó a la F1 -con el undécimo de Países Bajos como mejor resultado- y que durante 2026 seguirá formando pareja, en el equipo que dirige el italiano Flavio Briatore, con su actual compañero.

"Estábamos rodando bastante bien en el sprint, en condiciones difíciles, pero uno de los coches que iban delante expulsó algo de agua del asfalto, lo que provocó un efecto de bola de nieve sobre otros monoplazas. En cuanto toqué la pintura, perdí el coche; lo que fue una pena, porque estábamos manteniendo unas cuantas batallas interesantes y parecíamos razonablemente competitivos", explicó, acerca de su accidente -en la tercera curva de la sexta vuelta- el joven bonaerense, que había debutado en la categoría reina el año pasado, en el Gran Premio de Italia, disputado en Monza -el templo de la velocidad-: donde afrontó la primera de sus nueve carreras con Williams, las últimas nueve del pasado Mundial.

"El coche se notaba diferente al que teníamos antes en el fin de semana y, en líneas generales, no me sentía tan a gusto; y el rendimiento no era igual que en anteriores etapas del fin de semana", comentó Colapinto, que logró sus primeros puntos en la categoría reina con la escudería de Grove, en dos Grandes Premios del año pasado: el de Azerbaiyán -el segundo que disputó-, que acabó octavo; y el de Estados Unidos, que concluyó décimo en Austin (Texas).

"Quiero felicitar a Pierre (Gasly), que ha estado muy fuerte todo el fin de semana.: Sacar un punto en el sprint y entrar en la Q3 es una buena recompensa para el equipo por su duro trabajo. Está claro que el coche tiene ritmo aquí, sólo tenemos que entender por qué no tuvimos las mismas sensaciones que él", declaró Colpinto este sábado en Sao Paulo.

