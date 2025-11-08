El español Alex Escrig marca el mejor tiempo de una tanda sin relevancia

Pero una de las noticias relevantes de la categoría intermedia del mundial de Moto2 fue que el español Marcos Ramírez firmó en el primer día de Portugal la rescisión de su contrato con el equipo estadounidense, en el que disputa el mundial de Moto2 junto a Joe Roberts, a pesar de tener un contrato firmado, para dar entrada en su puesto al checo Filip Salac, que llega con un patrocinador 'debajo del brazo'.

Así, Marcos Ramírez quiso comentar su estado en su cuenta en la red social 'X', en la que afirma: "Los que están destinados a volar, aprenden a hacerlo entre llamas. ¡Gracias a cada persona que me apoya en estos momentos! Cuando se cierra una puerta siempre se abre otra mucho mejor y ¡la afrontaré con ganas e ilusión!

Una auténtica declaración de intenciones del piloto natural de la localidad gaditana de Conil de la Frontera.

Después de lo visto en la tanda libre de Moto3, los pilotos de Moto2 se lo tomaron con mucha calma, a la espera de una mejoría de las condiciones del asfalto que les permitiese aplicar todo el potencial de sus motos sobre el mismo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Uno de los primeros en salir a pista fue Iván Ortolá (Boscoscuro), además de Alex Escrig (Forward), Jorge Navarro (Forward) y Sergio García Dols (Kalex), que sustituye al lesionado piloto surafricano Darryn Binder en el equipo 'Gresini Racing'.

Todos ellos lo hicieron con neumáticos de lluvia montados en sus motos por las condiciones del asfalto, en tanto que sus rivales seguían tranquilamente sus evoluciones en los monitores de sus talleres sin plantearse salir a pista.

Sergio García Dols fue el más rápido con un tiempo de 1:58.251, pero apenas unas vueltas después regresaron casi todos ellos a su taller, salvo Alex Escrig, que continuó en pista en solitario para batir el registro del primero al rodar en 1:58.105.

No fue hasta los tres últimos minutos cuando muchos pilotos se decidieron a salir a pista para 'quitar el brillo' a los neumáticos nuevos, probar su moto y practicar la salida, como preparación de las calificaciones que iban a tener lugar poco después.