El español Ángel Piqueras lidera unos segundos libres complicados

La segunda tanda libre de Moto3 comenzó con el asfalto en unas condiciones difíciles, completamente mojado por la lluvia caída durante la noche, por lo que los pilotos tuvieron que aplicarse con mucha precaución para evitar caídas y los registros distaron mucho de acercarse a los más rápidos del primer día.

En esas condiciones, por el liderato pasaron los españoles Brian Uriarte (KTM), Adrián Fernández (Honda) o Ángel Piqueras (KTM), ente otros, mientras vuelta tras vuelta el asfalto se iba secando con el paso de las motos, aunque hasta el ecuador de la sesión apenas trece pilotos lograron un tiempo de clasificación.

En el ecuador de la segunda tanda libre, Ángel Piqueras era la referencia, con un registro de 2:00.789, cuando el primer día el mejor tiempo de Moto3 lo obtuvo el también español David Almansa (Honda), con 1:47.056, lo que daba dejaba un fiel reflejo de las condiciones del trazado lusitano.

El propio Piqueras fue el encargado de 'arañar' algunas décimas de segundo a su mejor tiempo al rodar en 1:59.421, con Brian Uriarte y Adrián Fernández a más de un segundo de distancia, una muestra más de las malas condiciones del trazado en esta primera sesión matinal, disputada en todo momento con neumáticos de agua.

Y aún, con el tiempo cumplido, Ángel Piqueras 'consolidó' su liderato en estas condiciones al rodar en 1:59.106, sin que ninguno de sus rivales fuese capaz de acercarse a su mejor tiempo.

A mucha distancia concluyeron Brian Uriarte, Adrián Fernández, el italiano Guido Pini (KTM), David Almansa y el australiano Cormac Buchanan (KTM), que sufrió su trigésimo tercera caída, sin consecuencias, en la curva cuatro del trazado.