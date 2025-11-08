El sprint de Interlagos, interrumpido con bandera roja; Piastri y Colapinto abandonan

En la misma zona -la tercera curva, tras bajar las 'S de Senna'- también perdió el control de su Kick Sauber el alemán Nico Hülkenberg, que, a diferencia de los anteriores, prosiguió la marcha y llegó a boxes.

Tras decretarse la entrada del coche de seguridad, se anunció la interrupción, con bandera roja, para arreglar las vallas contra las que chocaron los citados pilotos, retirar de pista sus respectivos monoplazas y limpiar el asfalto de los desperfectos caídos.

La carrera se reanudará con el inglés Lando Norris (McLaren) -líder del Mundial- en primera posición, por delante del debutante italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes). El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) es cuarto, un puesto por detrás del otro Mercedes, el del inglés George Russell.

Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) retomarán la prueba en quinta y decimoséptima posición, respectivamente.

