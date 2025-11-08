Automovilismo
El sprint de Interlagos, interrumpido con bandera roja; Piastri y Colapinto abandonan

Redacción deportes, 8 nov (EFE).- El sprint del Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), el vigésimo primero del Mundial de Fórmula, que se disputa este sábado en el circuito de Interlagos ha quedado interrumpido con bandera roja, tras la séptima de las 24 vueltas previstas, a causa de los accidentes -sin lamentar daños- del australiano Oscar Piastri (McLaren) -segundo en el Mundial- y del argentino Franco Colapinto (Alpine), que abandonaron en ese instante.

En la misma zona -la tercera curva, tras bajar las 'S de Senna'- también perdió el control de su Kick Sauber el alemán Nico Hülkenberg, que, a diferencia de los anteriores, prosiguió la marcha y llegó a boxes.

Tras decretarse la entrada del coche de seguridad, se anunció la interrupción, con bandera roja, para arreglar las vallas contra las que chocaron los citados pilotos, retirar de pista sus respectivos monoplazas y limpiar el asfalto de los desperfectos caídos.

La carrera se reanudará con el inglés Lando Norris (McLaren) -líder del Mundial- en primera posición, por delante del debutante italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes). El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) es cuarto, un puesto por detrás del otro Mercedes, el del inglés George Russell.

Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) retomarán la prueba en quinta y decimoséptima posición, respectivamente.

