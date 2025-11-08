La 'torcida' brasileña enmudece con el choque de Bortoleto en su debut en São Paulo

Los brasileños se dividían hoy en el autódromo de São Paulo entre sus ánimos a Bortoletto y las onmipresentes camisetas rojas en apoyo a Ferrari y a Lewis Hamilton, piloto que mantiene una relación especial con Brasil.

"¡Bor-to-le-to!", se oía gritar al unísono en las gradas del autódromo antes del comienzo del sprint, con la emoción de la primera carrera del paulista de 21 años en casa.

Pero la alegría duró poco. Unos minutos antes del final del sprint, cuando luchaba por la décima posición, Bortoleto se fue contra el muro interior y despedazó su coche. En las gradas, se oyó un quejido de decepción, y silencio.

El propio Bortoleto tranquilizó a la afición diciendo por radio que se encontraba bien, aunque fue sometido a una revisión médica por precaución.

El pasado jueves, el piloto nacido en Osasco, municipio vecino a São Paulo, confesó que esta pista es la que le causaba "más ansiedad".

Se había engalanado para la ocasión. Su casco, que desde el año pasado lleva los colores amarillo, verde y azul de la bandera brasileña, agregó para este fin de semana unos detalles con monumentos brasileños, entre ellos el Cristo Redentor de Río o el Museo de Arte de São Paulo, el MASP, edificio más reconocido de la ciudad.

Sabía que la afición brasileña, incondicional de la Fórmula Uno, llevaba ocho años sin poder ver a uno de los suyos, desde la última carrera de Felipe Massa en 2017.

Bortoleto sigue la senda de otros legendarios pilotos como Rubens Barrichello, Nelson Piquet, o Ayrton Senna, todavía hoy el más amado por la 'torcida' brasileña a 31 años de su muerte.