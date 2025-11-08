Norris sale con "más confianza" tras su pole en São Paulo

"Tenemos una pequeña ventaja en la calificación. Espero que podamos continuar así en la carrera", dijo el piloto, sonriente, en una rueda de prensa en el autódromo de Interlagos.

Norris destacó que su McLaren fue "rápido" en el circuito brasileño y valoró que si la temperatura ambiente baja este domingo, como indica la previsión meteorológica, se darán unas condiciones "más favorables" para él.

El piloto inglés dio este sábado un paso importante en la disputa del Mundial de Fórmula Uno, al imponerse en el sprint y conseguir la 'pole' para el Gran Premio de este domingo.

Con los puntos conseguidos al sprint, Norris saca nueve unidades de ventaja a Piastri, que partirá desde la cuarta posición en la parrilla de salida en el circuito brasileño.

