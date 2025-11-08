Norris sale desde la 'pole' en Brasil, donde Piastri arranca cuarto

Norris, de 25 años, firmó su decimoquinta 'pole' desde que corre en la F1 -la sexta del año- al dominar la calificación de este sábado, en cuya decisiva tercera ronda cubrió, con el neumático de compuesto blando, los 4.309 metros de la pista paulista, en un minuto, nueve segundos y 511 milésimas, 174 menos que el debutante italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y con 294 sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Piastri, segundo en el Mundial -a nueve puntos de los 365 con los que lidera Norris- se quedó a 375 milésimas del inglés y saldrá cuarto; en una carrera que el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -tercero en la general, a 39-, eliminado en la primera ronda (Q1), iniciará desde la decimoquinta plaza.