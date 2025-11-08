Pedro Acosta se siente satisfecho con el segundo puesto y cada vez más cerca de ganar

"Creo que es de las veces que más competitivo he sido, he intentado seguir mi plan, que no era otro que intentar estar delante, pero el problema es el de siempre, que al final nuestro punto débil es la tracción y el punto fuerte de Ducati es la tracción", explica Acosta.

"Así se han acumulado las cosas, pero tenemos que estar contentos porque creo que estoy haciendo buenas carreras, que estoy cada vez más cerca, y que la forma de trabajar que estamos llevando ahora está bien, así que ojalá hubiese sido así de competitivo a principio de año"", reconoció el piloto de KTM.