Piastri: No ha sido precisamente el día que esperaba

"No ha sido precisamente el día que esperaba. Las condiciones tanto en el sprint como en la 'cuali' fueron muy complicadas y no sabíamos cómo iba a ser el grip (agarre)", explicó Piastri, con nueve victorias en la F1, siete de ellas este año, que ahora está a nueve puntos de los 365 con los que lidera el Mundial su compañero, el inglés Lando Norris, que este domingo sale desde la 'pole'.

"Desafortunadamente, pagué el precio por ello", apuntó el piloto de Melbourne, de 24 años, que debutó hace dos en la categoría reina, después de anotarse, de forma seguida, los campeonatos de Fórmula 3 y Fórmula 2.

"El coche ha sido rápido todo el fin de semana, así que esperemos que nos podamos beneficiar de ello mañana y acabar arriba del todo", añadió Piastri este sábado tras acabar cuarto la cronometrada principal disputada en el paulista Autódromo Jose Carlos Pace.