Sainz : Siempre soy más optimista con miras al domingo, así que seguiremos luchando

"No había nada que ver de mi carrera, iba todo el rato detrás de (Yuki) Tsunoda (japonés, de Red Bull) y adelantar era muy complicado", explicó Sainz, de 31 años, con cuatro victorias y 28 podios en la categoría reina, de ellos dos en este circuito, tras acabar decimoquinto el penúltimo sprint de la temporada.

"Sólo había una línea de seco y, como se vio con Gabi (Bortoleto, brasileño de Kick Sauber), si querías adelantar te ponías en paralelo y te tocaba frenar por el lado mojado; y te ibas fuera", declaró, al canal de televisión Dazn, el español, que al acabar tercero en Baku, la capital de Azerbaiyán, obtuvo su primer podio en su temporada de estreno como piloto de la escudería Williams, su undécima campaña en la Fórmula Uno.

"La carrera fue difícil, pero la usamos para buscar informaciones con miras a la carrera de mañana, por eso salimos del 'pit lane', ya que aprovechamos para probar cosas", indicó Sainz, que ahora es duodécimo en el Mundial, con 38 puntos.

"No he podido sacar todas las conclusiones que quería, pero buscaremos la información; aunque parece que este fin de semana Aston (Martin) y (Kick) Sauber van más rápidos", opinó el español de la escudería de Grove tras la prueba corta de este sábado en Interlagos.

"Ha sido duro encontrar rendimiento en el coche durante este fin de semana", comentó, más tarde, el madrileño. "Sufrimos en ese tipo de curvas largas y, aunque hemos estado jugando un poco con los reglajes, aún no he encontrado algo que me haga sentir contento y a gusto en el coche", apuntó.

"Mañana hay bastante gente que en teoría está fuera de posición, así que habrá que ver qué podemos hacer con la estrategia para ver si podemos entrar en los puntos: Siempre soy más optimista con miras al domingo, así que seguiremos luchando hasta el final", manifestó Carlos después de acabar decimoquinto la cronometrada principal del Gran Premio de Brasil.