Verstappen: Todo el fin de semana fue inesperadamente duro, veremos mañana qué pasa

"El sprint ha sido una mezcla de sensaciones. Salí bien y gané una posición, pero eso fue lo máximo que se pudo sacar. Luego, con la bandera roja, mi carrera estaba prácticamente acabada. No podía mantener el ritmo de los coches que llevaba delante; y las zonas mojadas de la pista tampoco ayudaban", comentó el astro neerlandés, de 28 años, cuyas 68 victorias en la Fórmula Uno -tres de ellas en esta pista- suponen la tercera marca histórica de triunfos en la categoría reina.

"Durante el sprint, el coche se notaba similar a la calificación para el mismo de ayer. Así que, teniendo esto en cuenta, optimizamos todo lo posible con el cuarto puesto", indicó 'Mad Max', que es tercero en la general, ahora a 39 puntos del líder, el inglés Lando Norris (McLaren), que este domingo arranca desde la 'pole' en Sao Paulo.

"Entre el sprint y la calificación hicimos un par de cambios en el coche, con el fin de intentar mejorar su rendimiento: Pero no había ni grip, ni tracción; y patinaba muchísimo, lo que me obligaba a reducir bastante el ritmo", comentó el súper-depredador deportivo neerlandés, que cuenta 123 podios en la Fórmula Uno.

"Tengo serios problemas para entender por qué el rendimiento ha sido tan malo hoy. Tenemos que analizar muchas cosas; pero primero tenemos que entender los problemas que hemos estado afrontando durante todo el fin de semana", dijo.

"Todo el fin de semana ha sido muy inesperadamente duro, pero veremos a ver qué pasa mañana", añadió el ídolo deportivo de los Países Bajos después de caer en la primera ronda de la calificación del Gran Premio de Brasil.