Alex Márquez reconoce que no fue "lo suficientemente rápido"

"Ha hecho una carrera muy, muy rápida desde el principio y yo no tenía ese ritmo, me veía muy al límite y tenía que haber guardado un poco más al principio, pero la única esperanza era no perder ese tren", explicó Alex Márquez, quien señaló que no tenía "nada que perder" y que por eso forzó "mucho", para intentarlo, hasta que lo permitieran los neumáticos.

"Al final, tenía que forzar mucho en algunos puntos con el tren delantero y he sufrido, aunque hemos conseguido mejorar algunos puntos de las curvas rápidas, pero es ahí donde ha faltado, y han sido mejores que nosotros", reconoció Alex Márquez.

"No es que hayamos hecho nada malo, pero hay que mejorar porque ese problema ya lo tuvimos en Australia, en curvas rápidas con baches y es donde tenemos que dar otro pasito", explicó el subcampeón del mundo.