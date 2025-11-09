Alonso: Acabar decimocuarto es decepcionante; arriesgamos con el duro, pero no funcionó

"No fue un buen día ahí afuera hoy", manifestó el doble campeón mundial asturiano, en una interminable juventud a los 44 años y que cuenta 32 victorias en la categoría reina, en la que subió 106 veces al podio: nueve de ellas en el paulista Autódromo Jose Carlos Pace.

"Asumimos el riesgo de salir con los neumáticos duros y, por desgracia, no funcionó", explicó, en el circuito de Interlagos, Alonso, que el sábado había avanzado en la general los dos puestos que perdió este domingo; y ahora vuelve a ser duodécimo en el Mundial, con 40 puntos.

"Acabar decimocuarto es decepcionante; especialmente después del buen sprint de ayer. La verdad es que no había muchas posibilidades, con el ritmo que teníamos; así que simplemente intentamos maximizar todo lo posible", indicó, tras la carrera de Brasil, el genial piloto asturiano, asimismo campeón del mundo de resistencia (WEC), categoría en la que, entre otras victorias, celebró dos en las prestigiosas 24 Horas de Le Mans (Francia).

"Ahora nos centraremos en (el Gran Premio de) Las Vegas (EEUU, dentro de dos fines de semana) y pondremos el foco en terminar lo mejor posible la temporada en estas tres últimas carreras", añadió Alonso.

