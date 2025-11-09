Bezzecchi, Moreira, a un punto del título de Moto2, y Quiles, se reparten las victorias

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) logró su segunda victoria de la temporada, después de la que obtuviese en Silverstone (Inglaterra), que le consolida en el tercer puesto del campeonato.

Bezzecchi dominó la carrera de principio a fin, a pesar de los esfuerzos de los españoles Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) y Pedro Acosta (KTM RC 16) de que no fuese así, pero que al final se tuvieron que conformar con ocupar los siguientes peldaños del podio en Portimao.

En la salida ya se repitió el mismo escenario de la prueba 'sprint', con Marco Bezzecchi como líder, por delante de Pedro Acosta y de un Alex Márquez -quinto- que ya había recuperado dos posiciones y era tercero.

El piloto oficial de Aprilia tiró con muchísima fuerza en esas vueltas iniciales para abrir un hueco que acabó siendo insalvable para sus rivales, aunque tanto Acosta como Márquez supieron aguantar ese tirón inicial para intentar que no se escapase.

La realidad fue que con el paso de las vueltas acabaron consolidándose las posiciones con las que la cabeza de carrera había completado el segundo giro.

Bezzecchi fue un sólido líder, con Márquez cómodo en la segunda, igual que Acosta en la tercera y poco a poco la lucha por las posiciones se fueron diluyendo, el italiano acabó firme en el primer puesto, con Alex Márquez en el segundo y Pedro Acosta tercero.

El brasileño Diogo Moreira (Kalex) logró su cuarta victoria de la temporada al vencer en Moto2 y que le dejó a un solo punto de proclamarse campeón del mundo al saber gestionar a la perfección una carrera que tuvo dos líderes claros, el propio Diogo Moreira y el neerlandés Collin Veijer (Kalex), que al final se tuvo que conformar con la segunda posición.

Su rival por el título, el español Manuel 'Manugas' González (Kalex), fue sexto, después de remontar varias posiciones y también tener un par de sustos que le hicieron perder terreno respecto a sus rivales.

En la última vuelta el cuarteto de cabeza, formado por Moreira, Veijer, Alonso y Canet, se agrupó nuevamente, pero el brasileño supo cerrar todos los espacios e imponer su superioridad en los parciales que mejor se le daban, para lograr la cuarta victoria de la temporada y quedarse a un solo punto de proclamarse campeón del mundo en la última carrera de la temporada, en la Comunidad Valenciana.

El español Máximo Quiles (KTM) consiguió su tercera victoria de la temporada, tras las de Italia y Hungría, al vencer con autoridad la carrera de Moto3 en Portimao, en una carrera que no suele defraudar por la igualdad de los contendientes y la rivalidad exhibida vuelta tras vuelta entre todos ellos.

La de Portugal no fue una excepción, hasta que en las vueltas finales Máximo Quiles decidió pasar a la acción, atacó a sus rivales y sentenció el tercer triunfo de la temporada por delante del también español Ángel Piqueras (KTM) y del japonés Taiyo Furusato (Honda).

El primer líder de la prueba fue el autor de la 'pole position', el australiano Joel Kelso (KTM), pero aunque intentó poner tierra de por medio respecto a sus rivales, no pudo conseguirlo y el triunfo se dirimió tras una larga lucha durante las diecinueve vueltas de la misma.

En la decimotercera vuelta fue Taiyo Furusato el que relegó de su responsabilidad a Máximo Quiles, que había superado a Joel Kelso, pero poco después recuperó esa posición el español y, a partir de ese momento comenzó a poner tierra de por medio respecto a todos sus rivales.

Quiles sentenció su tercer triunfo de la temporada en las últimas vueltas, con Ángel Piqueras en la segunda posición y el japonés Furusato en el tercer puesto.