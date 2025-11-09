Bortoleto: "es el peor día de mi vida"

"Es difícil, porque es en casa, delante de mi país, delante de mi familia. Con certeza es el peor día de mi vida, siendo bien sincero. Siempre queremos representar a nuestro país, pero hace parte del aprendizaje", dijo Bortoleto a periodistas antes de abandonar el autódromo de Interlagos.

Bortoleto subrayó, no obstante, que este tipo de situaciones "forman a pilotos mejores" y recordó que el cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen tuvo abandonos como este al inicio de su carrera.

El piloto brasileño se chocó contra el muro en la primera vuelta de Interlagos, en la primera ocasión en la que corre este Gran Premio de Fórmula Uno.

El sábado también tuvo que abandonar en la carrera sprint por un choque espectacular que destruyó su monoplaza, impidiéndole participar en la carrera de calificación. Su equipo logró reconstruir el coche a tiempo para la carrera del domingo.

La afición brasileña animó a Bortoleto de forma calurosa antes del inicio de la carrera, coreando "uh, é Bortoleto". El piloto de 21 años es el primer brasileño en la parrilla de Interlagos en ocho años.