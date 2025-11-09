Carlos Sainz explica que el toque con Hamilton le arrancó un trozo del alerón delantero

"Yo iba por dentro, él me ha intentado pasar por fuera en la (curva) uno, me ha ido cerrando, cerrando, me ha estrangulado, me ha tocado el alerón delantero, imagino que se habrá quedado sin opciones", comentó Sainz en declaraciones a periodistas en Interlagos.

El toque arrancó un trozo de alerón de su monoplaza, con lo que perdió carga delantera, restándole estabilidad.

"Se me iba mucho de adelante. Si a eso sumas a un 'pit stop' lento, empiezas a sumar muchos segundos", comentó el piloto madrileño, que terminó en el circuito brasileño en decimotercera posición.