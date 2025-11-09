Colapinto: "Sabíamos que iba a ser una carrera difícil y acabó siendo así"

"Sabíamos que, en cualquiera de los casos, iba a ser una carrera difícil, y acabó siendo una tarde larga gestionando neumáticos y rodando en aire sucio", declaró Colapinto, nacido hace 22 años en Pilar (Buenos Aires), que en el Autódromo José Carlos Pace disputó su decimoquinto Gran Premio desde que retornó a la F1 -con el undécimo de Países Bajos como mejor resultado- y que en 2026 volverá a formar pareja, en el equipo que dirige el italiano Flavio Briatore, con su actual compañero, el francés Pierre Gasly, décimo este domingo.

"La lluvia que cayó por la mañana desapareció y todos completaron una carrera similar, con la mayoría yendo a dos paradas. Así que, básicamente, acabamos donde empezamos, sin ser capaces de progresar demasiado", explicó el joven bonaerense, que debutó en la categoría reina el año pasado, en el Gran Premio de Italia, disputado en Monza, donde afrontó la primera de sus nueve carreras con Williams, las últimas nueve del pasado Mundial.

"Tenemos muchas cosas que revisar, así que intentaremos volver más fuertes en Las Vegas (EEUU, dentro de dos fines de semana) e intentar acabar el año con una nota positiva", añadió Colapinto, que logró sus primeros puntos en la categoría reina con la escudería de Grove, en dos Grandes Premios del año pasado: el de Azerbaiyán -el segundo que disputó-, que acabó octavo; y el de Estados Unidos, que concluyó décimo en Austin (Texas).