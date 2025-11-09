Marco Bezzecchi: "Ganar es fantástico; el sábado estaba contento, pero no demasiado"

"Estoy muy contento, ha sido fantástico conseguir la victoria, es cierto que ayer estaba contento, pero no del todo, porque siempre esperas algo más y el sábado Alex -Márquez- y también Pedro -Acosta- iban más fuertes que yo, y por eso me pasé toda la tarde en el 'box' con el equipo tratando de analizar dónde podíamos mejorar", explica Bezzecchi.

"Encontramos algo que me ayudo a conseguir superar esos puntos débiles que percibí frente a ellos -Márquez y Acosta- y en el 'warm up' hemos entendido que podíamos estar en la pelea, por lo que la carrera ha sido súper buena y estoy muy contento", incide el piloto italiano.

En cuanto a las 'soluciones' encontradas dijo no saberlas "específicamente", si bien reconoció que "he podido ver a Alex rodando durante muchas vueltas en la 'sprint' y mis trazadas no eran las ideales, pero con el equipo encontramos algo para poder ser menos agresivos con la moto y así permitirnos dejar correr más la moto".

"Eso me hizo tener mucha más confianza con la moto, con el tren delantero, lo que me hizo sentirme mejor, por lo que todo comenzó a ir un poco mejor y, por tanto, se podría decir que fue una mezcla de varios factores los que nos ayudaron a mejorar", reconoce Bezzecchi.

