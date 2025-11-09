Miguel Molina y Ferrari logran el título mundial de constructores en Baréin

Al término de las 8 Horas de Baréin, el Ferrari 499P nº 50 logró un nuevo podio, además de concluir el FIA WEC en el top 3 por tercer año consecutivo, en este caso con 245 puntos y por delante de la marca japonesa Toyota (171) y de la alemana Porsche (165).

Ferrari logró así su cuarto podio de la temporada, y como resultado de ello, el Ferrari 499P número 50 contribuyó a un resultado histórico para los del 'Cavallino Rampante', ya que el constructor italiano logró su noveno título mundial en la competición de resistencia, 53 años después de obtener el primero.

Tras una intensa temporada marcada por sus compromisos en el FIA WEC, las European Le Mans Series, las 24 horas de Spa, y Petit Le Mans, Miguel Molina mira con ilusión al 2026. La prueba inaugural de su nueva campaña global dará comienzo el 27 y 28 de marzo de 2026 en el Circuito Internacional de Lusail.