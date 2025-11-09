Norris gana en Brasil, donde Verstappen fue tercero y Piastri, quinto

Norris, de 25 años, firmó su undécima victoria en la F1 -la séptima del año- al ganar por delante del debutante italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y del cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -tercero en la general-, que, tras salir desde el 'pit lane' ,firmó la gran remontada del día para acabar tercero.