Norris refuerza liderato al ganar en Brasil, donde Sainz fue decimotercero y Alonso, el 14

Norris, de 25 años, firmó su undécima victoria en la F1 -la séptima del año- al ganar por delante del debutante italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y del cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -tercero en la general-, que, tras salir desde el 'pit lane'y sufrir un pinchazo, firmó la gran remontada del día para acabar tercero una carrera que el otro hispanohablante, el argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó decimoquinto.