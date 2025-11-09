Norris tiene pocas esperanzas en Las Vegas

Norris recordó que en los dos últimos años, los McLaren han hecho en Las Vegas sus carreras "más flojas" de la temporada, mientras que los Mercedes o los Red Bull fueron "fuertes".

"No es que vayamos a ser décimos, solo que no será tan fácil. En una pista en donde nunca hemos sido buenos, no tengo gran confianza", dijo Norris en la rueda de prensa posterior al Gran Premio de São Paulo.

No obstante, el piloto de McLaren, que lidera el campeonato con 24 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, aseguró que espera con más "ilusión" las dos últimas pruebas de la temporada, Catar y Abu Dabi.

En la misma rueda de prensa, Max Verstappen (Red Bull), tercero en la clasficiación, dijo que no tiene mucha confianza en que, de cara a las tres últimas pruebas de la temporada, vaya a mantener el nivel competitivo que ha mostrado en las últimas carreras.

"No perdimos el campeonato aquí (en São Paulo) ni nada por el estilo. Perdimos el campeonato desde la primera carrera. Hubo muchos fines de semana en los que simplemente no fuimos lo suficientemente rápidos. Y entonces, por supuesto, se crea una gran diferencia (en la clasificación). Luego, tuvimos buenos momentos en los que recuperamos algunos puntos, pero no los suficientes. Y es así como va la temporada", concluyó.