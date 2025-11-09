Verstappen: "No me esperaba en absoluto llegar al podio desde el 'pit lane'"

"Subir al podio desde el 'pit lane' era algo que no me esperaba en absoluto, incluso con un pinchazo al principio de la carrera, por eso tuvimos que volver a entrar en boxes. Así que sí, un resultado increíble para nosotros, muy contento con ello y muy orgulloso de todos los miembros del equipo", dijo el piloto de Red Bull.

El multicampeón reconoció que el fin de semana en Brasil fue "muy duro" para su equipo y señaló que la carrera, "bastante intensa", tuvo mucha acción y adelantamientos.

"Ayer fue muy duro para nosotros, pero ya sabes que nunca nos rendimos, siempre intentamos mejorar y tratar de ganar más tiempo por vuelta y, afortunadamente, hoy lo hemos vuelto a conseguir", comentó.

Tras lograr el podio en Interlagos, Verstappen se mantiene en tercera posición en la clasificación de pilotos, con 341 puntos, por detrás de Lando Norris (390) y Oscar Piastri (366), ambos de McLaren.

