Verstappen saldrá desde el 'pit lane' en Interlagos

Verstappen, de 28 años, tercero en el Mundial, a 39 puntos de los 365 del líder, el inglés Lando Norris (McLaren) -que saldrá desde la 'pole'- y a 30 del compañero de éste, el australiano Oscar Piastri -que arrancará cuarto- decidió romper el parque cerrado para cambiar reglajes y motor de su RB21 y saldrá desde el 'pit lane', la igual que su compañero, el japonés Yuki Tsunoda.

La carrera, prevista a 71 vueltas, para completar un recorrido de 306 kilómetros, arrancará a las dos de la tarde (las seis, en horario peninsular español: las 17.00 horas GMT).