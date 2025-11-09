Automovilismo
09 de noviembre de 2025 - 10:30

Verstappen saldrá desde el 'pit lane' en Interlagos

Redacción deportes, 9 nov (EFE).- El cuádruple campeón del mundo neerlandés, Max Verstappen (Red Bull), tercero en el Mundial de Fórmula Uno, que después de acabar cuarto el sprint no pasó del decimosexto puesto en la calificación para el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), tomará la salida este domingo desde el 'pit lane', según se ha dado a conocer en el circuito de Interlagos, sede de la prueba.

Por EFE

Verstappen, de 28 años, tercero en el Mundial, a 39 puntos de los 365 del líder, el inglés Lando Norris (McLaren) -que saldrá desde la 'pole'- y a 30 del compañero de éste, el australiano Oscar Piastri -que arrancará cuarto- decidió romper el parque cerrado para cambiar reglajes y motor de su RB21 y saldrá desde el 'pit lane', la igual que su compañero, el japonés Yuki Tsunoda.

La carrera, prevista a 71 vueltas, para completar un recorrido de 306 kilómetros, arrancará a las dos de la tarde (las seis, en horario peninsular español: las 17.00 horas GMT).