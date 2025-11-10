Jorge Martín, pendiente de pasar el examen médico para reaparecer en Valencia

Así lo ha anunciado este lunes Aprilia Racing, que ha precisado que tendrá que superar estas pruebas el jueves en el circuito Ricardo Tormo para que Martín pueda reaparecer tras su larga ausencia después de sufrir una fractura desplazada de la clavícula derecha en el GP de Japón, disputado el pasado septiembre.

Si recibe el alta médica, el piloto español podrá volver a pilotar su RS-GP ante la afición local antes de participar también en el test de Valencia que tendrá lugar el martes siguiente, a la finalización de la temporada, en la que los problemas físicos han lastrado sus opciones.

Martín se encuentra actualmente, a falta de esa prueba, en el vigésimo primer puesto de la general con 34 puntos en seis carreras disputadas, en las que su mejor resutado fue la cuarta plaza en el GP de Hungría en el circuito de Balaton Park.