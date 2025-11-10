La Gala MotoGP Awards será por primera vez abierta al público

Este acto festivo de cierre de temporada, que ya es tradición, será el más multitudinario de todos los que se han hecho hasta ahora, ya que además de los miembros del paddock, invitados y demás asistentes habituales, hasta 1.500 aficionados tienen la oportunidad de comprar una entrada para asistir a esta gala que dará comienzo a las 18.30 horas, aunque abrirá sus puertas tres horas antes con un espectáculo musical en la Tribuna Naranja.

El Circuit Ricardo Tormo también acogerá tras la última prueba del Mundial 2025 los primeros test de pretemporada de MotoGP de cara a 2026 el martes 18 de noviembre y todos los aficionados podrán acceder al Circuit por cinco euros y disfrutar de las motos desde las diez en punto de la mañana hasta las cinco de la tarde.

Más allá de los test de MotoGP que se celebran después del Gran Premio, antes de que comience la acción en pista se celebra el tradicional Pit Walk, los aficionados podrán ver de primera mano cómo se trabaja en los boxes del Mundial y tendrán la oportunidad de conocer a los pilotos de todas las categorías.

Pero esta no es la única ocasión en la que los pilotos estarán con la afición, también se celebrará el 'Hero Walk', y esta vez con novedades, ya que en ediciones anteriores estaba reservado sólo a aficionados con pase de Paddock, VIP o de Tribuna Boxes, los cuales tienen incluido el acceso con su entrada, pero ahora se abre la opción a todos los aficionados de cualquier grada con 350 entradas a la venta disponibles.

El sábado será el Hero Walk de Moto2 y Moto3 de 11:45 a 12:15, mientras que el de los pilotos de MotoGP será el domingo de 10:20 a 10:40 horas.