McLaren ingresa al italiano Matteo De Palo en su Programa de Desarrollo de pilotos jóvenes

Redacción deportes, 10 nov (EFE).- La escudería británica McLaren -que hace más de un mes ya revalidó su título mundial de constructores de Fórmula Uno y que lidera el campeonato de pilotos gracias al inglés Lando Norris- anunció este lunes la incorporación del italiano de 18 años Matteo De Palo para su Programa de Desarrollo de Pilotos, la cantera de jóvenes talentos de la marca.