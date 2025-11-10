McLaren ingresa al italiano Matteo De Palo en su Programa de Desarrollo de pilotos jóvenes

El transalpino, natural de Roma, comenzó a competir en karting en 2016, y debutó en monoplazas en 2023 con Campos Racing en el Campeonato de España de F4. En 2024, dio el salto al Campeonato Europeo de Fórmula Regional, con una victoria y un segundo puesto.
De Palo competirá en el Gran Premio de Macao, China, de 2025, antes de correr en la Fórmula 3 de la FIA en la temporada 2026.
Alessandro Alunni Bravi, director de Asuntos Comerciales de McLaren Racing, declaró, en un comunicado hecho público este lunes por la escudería inglesa, que "Matteo es un joven talento prometedor que ha progresado mucho en las últimas temporadas, demostrando adaptabilidad, consistencia y crecimiento".
Por su parte, el italiano apuntó: "El equipo tiene un historial fantástico en el desarrollo de talentos, por lo que estoy emocionado por crecer en todos los aspectos de ser piloto de carreras. Gracias a Zak (Brown, Director Ejecutivo de la escudería de Woking), Alessandro y a todo el equipo de McLaren. Estoy deseando salir a la pista en papaya".
