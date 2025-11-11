La leyenda Jonathan Rea será probador de Honda

Rea, de 38 años, fue campeón mundial en 2015, 2016, 2017, 2018 y 2020; subcampeón en 2021; y tercero en 2014, 2022 y 2023. EL piloto ha ganado 119 carreras y ha acumulado 264 podios en la categoría.

Este anuncio supone el regreso del norirlandés a Honda, con la que corrió en sus años de formación y tres temporadas en el Campeonato Británico. De esta forma, fue la marca con la que dio el salto al Mundial de Superbike y con la que corrió hasta 2014.

"Desde el momento en que HRC compartió sus planes y el nuevo papel que tenían previsto para mí, me entusiasmó inmediatamente comprender cómo podría contribuir. Volver a Honda, el fabricante con el que obtuve mi primera experiencia en el WorldSBK y mi primera victoria en la categoría, me parece como cerrar un círculo", dijo.

"Aunque mi papel será bastante diferente al que estaba acostumbrado como piloto a tiempo completo, estoy muy motivado para afrontar este nuevo capítulo. Mi objetivo es aportar toda la experiencia y los conocimientos que he adquirido a lo largo de mi carrera y utilizarlos para apoyar el desarrollo de la CBR1000RR-R y del equipo oficial Honda HRC de la mejor manera posible", apuntó Rea.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy