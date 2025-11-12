Di Giannantonio y Morbidelli, confiados en sus posibilidades en el 'Ricardo Tormo'

"Me gusta mucho el circuito de Valencia; la última vez que corrimos allí (2023), fui muy rápido y conseguí un podio el domingo, así que intentaremos mantener esa misma energía este fin de semana, cuando volvamos a Valencia para la última carrera del año", señala Di Giannantonio en la nota de prensa de su equipo.

"Espero terminar la temporada por todo lo alto, así que será muy importante empezar bien pues el objetivo es terminar con fuerza y ​​ser consistentes para el año que viene", agrega 'Diggia'.

Su compañero en la escudería VR46 que dirige el español Pablo Nieto, Franco Morbidelli dice estar "feliz de volver a Valencia después de no haber podido correr allí el año pasado, pues significa que, poco a poco, todo vuelve a la normalidad en esa zona".

"Ya me he recuperado de la caída del domingo, que fue dura, pero afortunadamente los exámenes médicos no mostraron lesiones y, después de estos tres días en casa, estoy listo y tengo muy buenos recuerdos en este circuito, así que espero terminar el año con un resultado que nos deje un buen sabor de boca", afirma Morbidelli.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy