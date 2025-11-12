Holgado y Alonso, del equipo Aspar, con muchas ganas de "volver a casa"

"Este fin de semana es mi gran premio de casa y también el del equipo, por lo que tengo muchísimas ganas de volver a Valencia ya que el año pasado no pudimos venir debido a las inundaciones", señala Holgado.

"Son unos días especiales en los que estará mi familia y tendré muchos seguidores animándome a tope, por lo que espero hacer una buena carrera, disfrutarla y poder terminar el año de la mejor forma con el equipo", continúa, en la nota de prensa del equipo.

El campeón del mundo de Moto3 en 2024, David Alonso recuerda que llegan a "la última carrera del año" y que una vez más "vuelve a ser en Valencia", del que destaca que "es un circuito como el de Portimao, en el sentido de que con la Moto2 tienes la suficiente potencia en la moto como para que dejen de existir las rectas y no haya tiempo para descansar".

Alonso afirma que deberá ser "ágil físicamente" y al ser la última carrera de la temporada deberán estar "concentrados, porque hay muchos eventos fuera de lo estrictamente deportivo".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

David Alonso reconoce que "puede haber más distracciones y es ahí cuando pueden llegar las caídas tontas y los errores, así que será importante estar en nuestra propia burbuja para tener los cinco sentidos cada vez que nos subamos a la moto y disfrutar del final de temporada".