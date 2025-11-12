Marc Márquez, Jorge Martín y Maverick Viñales, protagonistas en la carrera más solidaria

En 2024, las carreras del circuito 'Ricardo Tormo' no se pudieron disputar al quedar medio arrasadas las inmediaciones del trazado por el efecto de las riadas que se produjeron, lo que provocó un cambio de escenario a Barcelona.

Ahora, el campeonato del mundo de motociclismo regresa a su 'hábitat' natural con la disputa del Gran Premio de la Comunidad Valenciana, habitualmente última prueba del mundial de motociclismo.

Y para una ocasión tan especial y a pesar de estar lesionado, el campeón del mundo de 2025, Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) estará presente durante todo el fin de semana y también en los test previstos para el martes, aunque no se subirá a su moto, pues anunció que seguirá "los plazos biológicos" necesarios para su completa recuperación.

Como él, pero en su caso en pista, se ha anunciado el regreso a la competición en la Comunidad Valenciana del campeón del mundo de 2024, el español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), y de Maverick Viñales (KTM RC 16), lo que sin duda dará un interés especial a la última cita de la temporada, cuya organización ya ha anunciado un lleno total y absoluto de público.

En lo estrictamente deportivo, la categoría de MotoGP ha registrado la victoria de seis pilotos distintos en las seis últimas citas diputadas, una estadística que inicio el propio Marc Márquez en San Marino.

A ese triunfo le siguió el de su compañero de equipo, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25), que venció en Japón, en donde la segunda posición de Marc Márquez le otorgó matemáticamente el título de campeón del mundo de MotoGP 2025.

Tras Bagnaia, le tocó el turno al español Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24) en Indonesia, con su compatriota Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) victorioso en Australia, Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) en Malasia y el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) en Portugal.

Desde la lesión 'injusta', aunque involuntaria -como el propio Marc Márquez la ha definido- en Indonesia, el 'cuadro' de aspirantes a la victoria en cada gran premio se ha abierto claramente y no parece que Valencia vaya a ser una excepción, pues no hay un dominador claro que permita conceder más opciones a cualquiera de ellos ante sus oponentes.

No sólo es eso, pues en el 'Ricardo Tormo' de Cheste se podrían unir a esa lista a un ambicioso Pedro 'Tiburón' Acosta (KTM RC 16), quien busca con ahínco su primera victoria en MotoGP, pero sin desdeñar las opciones de los italianos Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP25) y Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24) o los franceses Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) y Johann Zarco (Honda RC 213 V).

La evolución de la KTM RC 16 ha quedado más que demostrada en las últimas citas de la temporada, y sólo esa necesidad de más tracción en el tren trasero de su moto impide a 'Tiburón' Acosta ser un aspirante claro a la victoria, que sin duda volverá a 'intentar' en la cita valenciana.

Las tres primeras posiciones del campeonato 2025 tienen ya nombre propio en Marc Márquez, Alex Márquez y Marco Bezzecchi, respectivamente, por lo que el gran interés del fin de semana será conocer quien es el último vencedor de la temporada y, sin duda, la lucha será de lo más abierta, como en la secuencia de carreras disputadas desde San Marino, en el circuito de 'Marco Simoncelli' de Misano Adriático.