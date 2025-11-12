Maverick Viñales dice no estar "al ciento por ciento", pero sí haber "mejorado mucho"

"Nos hemos tomado el tiempo necesario para centrarnos por completo en la recuperación de mi hombro, y me alegra decir que mi condición física ha mejorado mucho desde el Gran Premio de Indonesia", explica Maverick Viñales ante la última cita de la temporada en el circuito 'Ricardo Tormo' de Cheste.

"El objetivo era recuperar la fuerza, así que hemos dedicado todo el último mes a ello y hemos pasado mucho tiempo en el 'Red Bull Athlete Performance Center' de Austria, lo que me ha ayudado mucho", asegura Viñales en la nota de prensa de su equipo.

"Todavía no estoy al ciento por ciento, pero es muy importante volver con el equipo en Valencia para la última prueba pues así podremos medir nuestro progreso y eso nos dará un plan claro de lo que nos queda por hacer durante el invierno para estar al ciento por ciento en los 'tests' de pretemporada", continúa Maverick Viñales.

"En cualquier caso, estoy muy contento de volver a ver al equipo y estoy deseando volver a correr", afirma.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy