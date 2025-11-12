Quartararo y Rins se muestran ilusionados por volver al 'Ricardo Tormo'

"Mi actuación en Portugal no fue mala, disfruté luchando en el 'Sprint' y en la carrera, y la clasificación también estuvo bien, aunque espero estar un poco más cerca del grupo de cabeza en Valencia", afirma Quartararo, quien recalca en la nota de prensa del equipo que "es un placer estar de vuelta en Ricardo Tormo".

"No es un circuito fácil, pero daremos el ciento por ciento, como siempre, para terminar esta temporada de la mejor manera posible antes de empezar a trabajar en 2026", recuerda el piloto francés.

En el caso de Alex Rins señala que "es fantástico volver a este circuito después de todo lo que sufrió la Comunidad Valenciana con las inundaciones del año pasado y el regreso de MotoGP hace que este fin de semana sea aún más especial".

"Todos queremos ofrecer el mejor espectáculo posible para los aficionados presentes y para quienes nos ven desde cualquier parte del mundo, en mi caso espero terminar la temporada con fuerza antes de que empecemos los test de 2026 el martes", asegura Rins.

