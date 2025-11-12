Toto Wolff planea vender parte de su accionariado en Mercedes

Wolff, que posee un 33 % de Mercedes, está en conversaciones avanzadas según la prensa británica para deshacerse de un 5 % del total de la escudería. Es decir, seguiría siendo dueño del 28 % del equipo, al tiempo que mantendría sus cargos actuales.

La operación tasa a la escudería alemana en 4600 millones de libras (5200 millones de euros), lo que la convierte en la más valiosa de la historia de la Fórmula Uno.

La actual propiedad de Mercedes está repartida entre tres entes: Wolff, la propia empresa Mercedes y la compañía química INEOS, que compró su participación en 2022 por 208 millones de libras (235 millones de euros).

"No vamos a hacer comentarios sobre esto. La gobernanza del equipo no va a cambiar y los tres socios están completamente comprometidos al éxito de Mercedes-Benz en la Fórmula Uno", dijo un portavoz de Mercedes al ser preguntado sobre esta operación.

