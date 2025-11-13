Acosta, con ganas de "empezar un gran premio" que echó de menos el año pasado

"Para empezar, es mi gran premio de casa, porque es el que más cerca me pilla de Murcia, y emociona venir, el público es de los que más siente la moto, junto al de Jerez, así que va a ser 'guay' intentar brindarles una buena carrera, un buen 'show', después de todo lo que pasó", señala el 'Tiburón' del Puerto de Mazarrón.

Ante la posibilidad de lograr su primera victoria en MotoGP, exclamó: "¡Ojalá, ojalá!", y recordó que "KTM lo estuvo haciendo muy bien el último año (2023) aquí, Pol -Espargaró- consiguió el primer podio de KTM, así que, crucemos los dedos, pero al final tenemos que montarnos en la moto mañana y ver cómo va. La KTM te puede sorprender en cualquier momento".

De las carencias actuales de su moto, Pedro Acosta reconoció que "falta que evolucione la moto, porque no ha evolucionado en todo el año; es verdad que un carenado ha podido ayudar un poco, un basculante ha podido ayudar un poco, pero eso no es una evolución".

"Tenemos que seguir trabajando, pero es cierto que cambió mucho la mentalidad a mitad de año y eso es lo que me ha ayudado a estar en el sitio otra vez, pero necesitamos un paso más, pues al final estamos nadando mucho para morir siempre en la orilla, como pasó en Portimao", lamenta Acosta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Es verdad que Portimao ha sido la primera carrera en la que he recuperado tiempo al primero, o al que estaba delante de mí al final de carrera y por eso estamos mejorando en ciertos aspectos, pero necesitamos un empujón de la fábrica", insiste el 'Tiburón' del Puerto de Mazarrón.

"Quiero centrarme en este fin de semana, hacer lo que mejor se pueda, ojalá estar en el podio otra vez, por lo menos, o intentar luchar por la victoria, que como dije en Portimao, ha sido la primera vez que he luchado directamente por una victoria, y aunque la haya perdido ya no sabe tan mal, porque por lo menos estás luchando", comenta esperanzado.

Y recalcó una vez más que "estamos chutando mucho a portería y le estamos dando muchas veces al palo y en una de estas tiene que entrar la pelota, porque desde que vine al Mundial se me exigía que lo hiciera bien, quizás un poco más el segundo año que el primero, cuando venía sin que nadie me conociese, pero se me ha exigido siempre hacerlo bien".

"Antes o después llegará la victoria, estamos haciendo buen trabajo, hemos mejorado mucho dentro del 'box' y cómo se trabaja dentro, así que antes o después tiene que llegar, porque ahora sé lo que me falta, lo que me limita y en qué dirección tengo que ir, así que ya veremos, ojalá que se consiga aquí la victoria, pero tampoco es para volverse loco si no pasa", asegura sin inmutarse Pedro Acosta.