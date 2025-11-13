El 'Ricardo Tormo' vuelve a la cúspide mundial, tras la DANA, cual 'Ave Fénix'

Aunque aquella cita se acabó desarrollando gracias a la solidaridad del circuito de Barcelona-Cataluña apenas unas semanas después, al corazón roto por las víctimas de la DANA se unió la desilusión del amplio grupo de trabajadores que conforman la organización del Gran Premio de la Comunidad Valenciana.

Desde ese momento y hasta el día de hoy, con la última carrera del campeonato del mundo a punto de comenzar, todas las personas involucradas en el evento 'arrimaron el hombro' para devolver a la Comunidad Valenciana lo que de la Comunidad Valenciana y esta última carrera ha sido, es y será, uno de los eventos deportivos de mayor relevancia de cuantos se celebran a lo largo del año.

En aquel infausto 29 de octubre de 2024 más de cien operarios del circuito 'Ricardo Tormo' se tuvieron que quedar a dormir en las instalaciones del trazado ante la imposibilidad de poder salir del mismo, con tres de sus cuatro accesos completamente destruidos por las riadas.

Aquel día se pararon muchos corazones y también muchas ilusiones, pero a partir del 4 de diciembre, cuando se pudo reiniciar la actividad de reconstrucción, comenzaron los trabajos para ayudar a los vecinos de Cheste, de Chiva o el próximo Hotel La Carreta, prácticamente en la entrada del circuito y en el que se suelen alojar muchos equipos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde ese 4 de diciembre, cuando se podría decir que se procedió a la reapertura y comenzó la reconstrucción de todas las instalaciones y las inmediaciones del circuito, el trabajo fue arduo y prácticamente sin descanso de ningún tipo.

Se pudo volver a abrir con normalidad el pasado 10 de junio, con un nuevo acceso principal y el resto de las entradas rehabilitadas y reforzadas para intentar evitar futuras riadas, con trabajos de canalización de las aguas, notablemente visibles cuando accedes a las instalaciones, para recuperar así el camino hacia la normalidad.

Desde ese 10 de junio se han disputado pruebas de Nascar, competición estadounidense de automóviles potenciados y preparados para circuito, con un aforo limitado a 15.000 personas, el conocido como 'Racing Weekend' de automovilismo, en el que el aforo se amplió a las 30.000 personas.

Y aunque a todo el público que había comprado sus entradas para el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de 2024 se le ofreció la posibilidad de devolver el importe de las mismas, más de 50.000 aficionados de los 90.000 boletos que se habían vendido, mantuvieron sus entradas con esperanza cierta de volver al 'Ricardo Tormo', como así ha sido, en 2025.

Así, en este 2025 se pusieron a la venta 40.000 entradas que apenas tardaron unos cuantos días en agotarse, por lo que el circuito de la Comunidad Valenciana registrará un lleno total y absoluto.

Desde un primer momento todo, ha sido solidaridad con la Comunidad Valenciana y también con el circuito 'Ricardo Tormo' quien no quiso dejar de agradecer el respaldo prestado "por el circuito de Cataluña, que montó un 'Gran premio Solidario' en apenas dos semanas".

Y no fueron los únicos, pues fuentes del circuito 'Ricardo Tormo' recuerdan que Dorna, empresa organizadora del mundial de motociclismo, que donó 1,6 millones de euros a los vecinos de Cheste y Chiva o el circuito de Assen, que donó inmediatamente 50.000 euros para que se pudiera recuperar la maquinaria inundada, mandando además pegatinas del TT Assen que se pusieron en muchas máquinas.

Igual que merecen una mención especial todos los aficionados y clientes que han seguido fieles a las instalaciones del circuito 'Ricardo Tormo' de la Comunidad Valenciana, a pesar de que durante algún tiempo los accesos no estuvieran en perfectas condiciones, pero que ya se encuentran 'engalanadas' para intentar poner el 'broche de oro' a la prueba final del Campeonato del Mundo de Motociclismo.