13 de noviembre de 2025 - 12:00
Jorge Martín, Maverick Viñales y Raúl Fernández declarados 'aptos'
Cheste (Valencia), 13 nov (EFE).- Los españoles Jorge Martín (Aprilia RS-GP), Maverick Viñales (KTM RC 16) y Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) ha sido declarados 'aptos' por la Comisión Médica de los Grandes Premios para disputar el de la Comunidad Valenciana de MotoGP, este fin de semana en el circuito 'Ricardo Tormo' de Cheste.
Los tres pilotos de MotoGP tuvieron que pasar la pertinente revisión médica, lo que hicieron sin excesivos problemas, para poder disputar la última carrera de la temporada, el Gran Premio de la Comunidad Valenciana tras sus respectivos problemas físicos.