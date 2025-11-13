Jorge Martín reconoce que este fin de semana no va a "asumir ningún riesgo"

"Tampoco quiero perder mi esencia, porque al final es lo que me ha traído hasta aquí, así que no voy a cambiar mi forma de ser dentro o fuera del 'paddock' y dentro o fuera de la pista por lo que me ha pasado, pero obviamente soy inteligente y voy a aprender de mis errores, eso está claro, pero esa chispa no la puedo perder porque dejaría de ser yo y dejaría de ganar carreras y de hacer 'pole'", explicó Martín.
"Pero, ahora, el objetivo es recuperarme al ciento por ciento, por descontado, y no voy a asumir ningún riesgo este fin de semana que me aleje de recuperarme porque esa es mi prioridad y espero que esa explosividad vuelva y así trabajaré mucho para volver con fuerza el año que viene", insistió Jorge Martín.
En lo estrictamente físico, el campeón del mundo de 2024, ha asegurado que estaba "contento de estar aquí con todos vosotros, de verdad, y por última vez este año; ha sido un año de 'mierda' y, perdón por la palabra, pero la verdad es que quería cerrarlo y no me quería quedar en casa a esperar a cerrarlo y recuperarme, quería llegar lo mejor que he podido y he trabajado mucho para poder estar aquí este fin de semana".
"Vengo sin expectativas, para empezar a trabajar para el 2026, pensando en que es un test, sin pensar en resultados y contento y agradecido de poder estar aquí y de haber vuelto", insistió el piloto de Aprilia.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
"Es un fin de semana de preparación para el martes, porque no sé muy bien cómo está mi físico, no me he subido en una moto desde Motegi. Al final cometí un error y está claro que no es lo mismo hacerlo cuando vas solo a cuando tienes a todos los pilotos en la salida, así que es totalmente comprensible, la cumpliré el domingo y ya está", comentó Jorge Martín de la sanción que le ha impuesto Dirección de Carrera de una doble 'vuelta larga'.
"Podría haber parado y esperado al año que viene, a febrero, para haber comenzado desde cero, pero si algo he aprendido es que amo este deporte más de lo que me hubiese imaginado, porque después de un año así podría simplemente no haber venido a Valencia, haber esperado, pero si de algo me he dado cuenta es de que amo mucho este deporte y que quiero correr muchos más años en moto", agregó Martín sobre su situación.
"Tener esta fuerza de haber sacado la situación adelante y tener esa profesionalidad de seguir hasta el martes, de seguir pesando la comida y seguir entrenando cada día dos sesiones, es por lo que he estado haciendo hasta ahora todo esto, y ha sido para correr en Valencia y ser profesional, y me ha hecho dar cuenta que todavía tengo mucho dentro y que lo quiero ir sacando durante los próximos años", aseguró.
"Ha sido un año de más aprendizajes, de pensar que ni los momentos buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos, al final hay que ser un poco más neutral y saber que por un año que ha sido un bache para mi carrera deportiva, no va a definir lo que será luego toda mi carrera", insistió el piloto de Aprilia.
"Hay que aprender y seguir adelante, y en eso tenemos un gran ejemplo con Marc -Márquez-, obviamente no me estoy comparando con nadie, pero él seguramente lo ha pasado peor de lo que lo he pasado yo y luego ha conseguido resurgir, así que mi objetivo no es otro que ese, volver a luchar por campeonatos del mundo y eso pasa por estar aquí este fin de semana para empezar a construir el 2026", continuó Martín, quien reconoció que estaba lejos de su tope.
Tras reconocer la importancia del trabajo mental, apuntó que cuando secae se prepara para la siguiente vez que sale a la pista. "Tampoco hay que hacer un mundo de ello y en ningún momento me he planteado el no recuperarme, así que cada día es ir viendo lo que va y lo que no, y seguir avanzando", comentó Martín.
"Me siento bien y mentalmente, me siento más fuerte que nunca, con muchas ganas de volver a ir en moto, que es lo más importante", manifestó sin dudar el campeón del mundo de MotoGP de 2024.