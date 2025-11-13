Maverick Viñales: "No me pongo ningún límite, realmente no sé a cuánto estoy físicamente"

Viñales explicó que ha rodado "con motos de 600, de 1000 c.c., que es otro rollo". "Pero es moto igual y he estado en mis mejores tiempos y muy cómodo y fino", indicó.

Si bien enseguida reconoció: "Con la MotoGP no lo sé, ya veremos, pero no me pongo ningún límite, vengo con mucha energía, con mucho hambre y con ganas de apretar, claro que sí".

No obstante Maverick Viñales reconoció no haber seguido mucho las carreras: "He intentado no mirarlas mucho, he intentado desconectar de la competición y centrarme en la recuperación, en aprovechar este tiempo con mi familia y, obviamente, lo echas de menos, porque siempre la tienes dentro, pero he intentado alejarme y concentrarme en la recuperación, pero la verdad es que ahora sí que tengo más ganas".

De su recuperación explicó que "el brazo está mejor, sobre todo la conexión neuro-muscular, que es mucho más rápida y era algo muy importante". "Quizás era lo que más me preocupaba después de Mandalika (Indonesia) y hemos trabajado mucho en el centro de alto rendimiento de 'Red Bull' en Austria para ponerlo todo en su sitio, si bien en términos de fuerza no está al ciento por ciento, pero creo que no es necesario estarlo y para pilotar bien creo que ya está preparado".

Viñales reconoció, no obstante, la importancia de recuperarse bien puesto que "MotoGP ahora mismo es muy exigente y como yo pude comprobar tanto en Mandalika como en otros circuitos, hacía el noventa por ciento del circuito muy bien, pero hacía un diez por ciento muy mal, por la fuerza, y estaba detrás, por eso creo que hay que volver a la competición cuando estás bien físicamente".

"Para mí era importante volver antes para entender todos los cambios que están haciendo en la moto y quería sentirlos, quizás ahí me precipité un poco porque es importante volver recuperado, porque es muy exigente MotoGP ahora con toda la aerodinámica que tenemos, que hace que la moto sea muy pesada", insiste Maverick Viñales.

"El hombro es vital, por supuesto, yo al principio, con todas las limitaciones y restricciones de movimiento que tenía iba en moto sólo con el brazo derecho, por eso en el hombro es muy importante tener toda la movilidad", ha recalcado el piloto de KTM.

"En mi caso, con la caída que sufrí, se juntaron varios factores, pero cuando me caí tenía el manillar agarrado con la mano y el hombro hacia atrás -hace el gesto de poner el brazo vertical con el codo flexionado y en la línea de la clavícula- y se me fue hacia delante, por lo que si hubiera tenido el brazo en una posición normal no habría pasado nada, hubiera dado la vuelta por el suelo y obviamente me habría dolido a la mañana siguiente la cadera pero no me hubiera pasado nada", recuerda Maverick Viñales.

"A mí se me juntaron esas dos cosas, el hombro en esa posición, y el impacto de la moto", insistió.

De la actuación del probador Pol Espargaró, reconoció que estaba "contento de que haya brindado también un poco de juego en el equipo, porque es muy importante mantener la vena competitiva, pues cuando uno la baja, volver a encenderla es difícil y creo que Pol ha avivado esa llama que había y hay en el equipo".

"Creo que es importante porque ahora está todo el mundo muy motivado y con muchas ganas, aparte de que ha ido rápido, muy rápido desde el viernes, a mí me importaba más que mantuviese al equipo vivo, con ganas, que es importante no relajarse", continuó Viñales.

En cuanto a Pedro Acosta, también piloto de KTM, resaltó que "tiene mucha constancia, han crecido en constancia en el equipo y eso es una muy buena señal, porque significa que en circunstancias distintas la moto sigue funcionando bien".

En cuanto al futuro, Maverick Viñales señaló: "No hay que ponerse límites, hay que trabajar bien, estar fuertes y ya veremos en pista, pero no hay que ponerse límites, hay que ir con todo, al menos con lo que visto desde casa hay que intentar no ponerse un marcador, porque nunca sabes cómo vas a estar de arriba y hay que trabajar todos muy fuerte e intentar traer el año que viene algo prometedor para poner en pista".