Acosta, Holgado y Almansa marcan el ritmo en la primera jornada del 'Ricardo Tormo'

'Tiburón' Acosta marcó un mejor tiempo de 1:29.240, con apenas 53 milésimas de segundo sobre el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) y ya 185 milésimas de segundo respecto a su compatriota Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24).

Bezzecchi fue el primer líder de la práctica oficial, con una cuarta vuelta en la que paró el cronómetro en 1:30.126, apenas 60 milésimas de segundo sobre Acosta, y menos de dos décimas respecto al trío formado por Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) y Joan Mir (Honda RC 213 V).

Acosta fue el primero en romper la barrera de los 30 segundos al rodar en 1:29.790, y el francés Fabio Quartararo el primero en tener problemas con el motor de su Yamaha YZR M 1, cuando era sexto en la tabla, lo que además le obligó a cambiarse de mono de cuero al perder algún tipo de fluido su moto.

Luego se pudo comprobar que uno de los manguitos bajo el depósito de combustible se encontraba dañado y de ahí el humo blanco que salió de la moto del campeón del mundo francés de MotoGP en 2021, que pudo continuar la sesión con su segunda moto y al poco de regresar a pista ya estaba en la cuarta posición, que fue la décima finalmente.

El 'Tiburón' del Puerto de Mazarrón continuó su progresión ascendente y en el vigésimo giro volvió a bajar el mejor tiempo de la práctica oficial para situarlo en 1:29.240, un registro que ya ninguno de sus rivales pudo batir en el resto de la sesión.

Con Acosta líder y Bezzecchi en la segunda posición, el tercer puesto fue para Morbidelli, por delante de Alex Márquez, Ai Ogura, Jack Miller, Fabio di Giannantonio, Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24), Joan Mir y Fabio Quartararo en las posiciones con derecho a pasar directamente a la segunda clasificación.

El español Daniel Holgado (Kalex) fue el más rápido de Moto2, en una práctica oficial en la que el líder del mundial, el brasileño Diogo Moreira (Kalex) se quedó fuera de la segunda clasificación directa.

Holgado, que acabó en el suelo al final de la sesión, batió hasta en dos ocasiones el récord de Moto2, que tenía desde la mañana el también español Alex Escrig (Forward), mientras que Moreira fue decimonoveno y, por tanto, obligado a pasar por la primera clasificación, mientras su único rival en la pelea por el título, el español Manuel 'Manugas' González (Kalex), acabó décimo.

Con Daniel Holgado líder, consiguieron entrar directamente en la segunda clasificación Jake Dixon (Boscoscuro), Daniel Muñoz (Kalex), Izan Guevara (Boscoscuro), Alex Escrig (Forward), Senna Agius (Kalex), Celestino Vietti (Boscoscuro), Barry Baltus (Kalex), Tony Arbolino (Boscoscuro), Manuel González, Collin Veijer (Kalex), Sergio García Dols (Kalex), Iván Ortolá (Boscoscuro) y Marcos Ramírez (Kalex).

El español David Almansa (Honda) comandó una práctica oficial con siete españoles entre los más rápidos de Moto3, aunque fue su compañero Adrián Fernández (Honda) quien inicialmente se puso al frente de la tabla y con el paso de los minutos lo superó con un registro de 1:37.333.

El pase a la segunda clasificación lo lograron David Almansa, Adrián Fernández y Valentín Perrone, estuvieron los italianos Guido Pini (KTM) y Luca Lunetta (Honda), el australiano Joel Kelso (KTM), el también argentino Marco Morelli (KTM), el japonés Taiyo Furusato (Honda) o el irlandés Casey O'Gorman (KTM).