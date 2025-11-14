Álex Márquez califica la jornada de "bastante positiva" y contento por estar en la Q2

"Es verdad que esta mañana había un poco de suciedad y costaba un poco más entender la pista y no sé por qué, en las curvas 6 y 8 había algunas manchas y patinaba un poco, pero por lo demás todo bien", explica el ya subcampeón del mundo de MotoGP.

"Acabo bastante contento, si bien hoy nos ha faltado trabajar más en la puesta a punto, ya que nuestro objetivo era probar piezas y no nos hemos focalizado tanto en el 'set up', así que hay margen en ese aspecto e intentaremos mañana tenerlo todo más claro y estar centrados en un paquete", explicó Álex Márquez.

En cuanto a sus rivales, dijo que serán "seguro, (Pedro) Acosta y (Marco) Bezzecchi", pues consideró que los tres están "muy en forma las últimas carreras".

"Pedro seguro que tiene extra de motivación por ganar su primera carrera, pero aquí siempre se ven carreras muy abiertas, el neumático cae bastante y seguro que hay sorpresas, pero lo importante será clasificar bien porque aquí adelantar es difícil", aseveró.

Anticipándose al futuro 'test' del martes, comentó que "al ser cosas ya probadas por otros pilotos, sabes que funciona, que no te va a hacer nada extraño, y ya vas un poco más confiado"; no obstante, agregó que el paquete aerodinámico sólo lo probó dos tandas y que intenta "tener ese extra de información para el martes".

"La información es importante, pero el trabajo del piloto es llevar las piezas al límite y que ellos puedan ver en los datos y los números lo que va mejor y peor; luego el comentario es también importante, pero lo que más les da información es que lleves la moto al límite", insiste al respecto de los 'test' Álex Márquez.