Bagnaia, en tono irónico, asegura que ha sido "un día estándar en 2025"

"Hemos probado una línea diferente, que no ha funcionado y hemos perdido un poco de tiempo en la última parte de la sesión, cuando estaba apretando fuerte para conseguir meterme en el 'top diez', pero no he sido capaz, por lo que ha sido muy parecido a los últimos fines de semana", comenta el doble campeón del mundo italiano de MotoGP.
"Antes de llegar a este circuito sabía que si seguía con mis problemas iba a ser duro pues aquí necesitas una moto que pare bien y alineada, y una moto que gire bien, pero este año, desgraciadamente, mi moto no hace esto", lamenta Bagnaia.
Aun así, dice que ha sido "capaz de gestionar las cosas de una buena manera" y fue mejorando con el transcurso del día. "Así que espero que mañana pueda dar otro paso más", agregó.
Siempre sincero, 'Pecco' Bagnaia dijo no saber qué paso dar pues "es difícil pedir algo al equipo" y, aunque indicó que tiene una idea propia de lo que podría ayudarle, "viendo los datos y demás cosas es muy difícil llegar a ese rendimiento".
"Me cuesta analizar bien las cosas y estamos tratando de hacerlo de la mejor manera posible, pero cuesta", aseveró.