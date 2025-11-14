El australiano Jack Miller impone su estrategia en los minutos finales

Miller, con un registro de 1:30.382 en su decimoquinta vuelta y con neumáticos nuevos, acabó como el más rápido, con más de tres décimas de segundo de ventaja sobre el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP) y el español Aleix Espargaró (Honda RC 213 V).

No podía comenzar de otra manera la sesión libre de MotoGP, con los dos pilotos del equipo 'Gresini Racing', los españoles Alex Márquez y Fermín Aldeguer, sobre sendas Ducati Desmosedici GP24, comandando la clasificación, aunque enseguida se metió entre ellos otro español, Pedro Acosta (KTM RC 16).

La sesión no había hecho más que comenzar, pero el ritmo de los pilotos resultó trepidante e intenso, lo que provocó algunas caídas, como la del surafricano Brad Binder (KTM RC 16).

En pista, Alex Márquez se convirtió en la referencia con un tiempo de 1:30.884 en su quinta vuelta, mientras que por detrás de él se ponían a menos de tres décimas de segundo el italiano Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24) y el probador español de Honda, Aleix Espargaró con la RC 213 V, entre dos de los pilotos del fabricante japonés, el francés Johann Zarco y el español Joan Mir.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Apenas habían transcurrido veinte minutos de sesión y hasta once pilotos, entre Alex Márquez -primero-, y el australiano Jack Miller (Yamaha YZR M 1) -décimo cuarto-, se encontraban en una diferencia de escasamente medio segundo, a los que poco después se unió Maverick Viñales (KTM RC 16).

Con el paso de los minutos las diferencias entre ellos se fueron estrechando, sobre todo en las posiciones de cabeza, en donde Morbidelli se puso a 34 milésimas de segundo del pequeño de los hermanos Márquez, y Pedro Acosta subió hasta el tercer puesto, a 188 milésimas de segundo y con espectaculares 'derrapadas' en determinados puntos del circuito.

A ocho minutos del final, el australiano Jack Miller se encaramó a la primera posición de la tabla con 1:30.382, que era medio segundo más rápido que Alex Márquez, aunque su rendimiento tenía 'truco', pues fue el primero de los pilotos en montar neumático nuevo detrás.

En su afán de mejorar, Fermín Aldeguer se fue por los suelos en la curva cuatro cuando estaba en la novena posición y optó por dar por finalizada su sesión de entrenamientos, y Aleix Espargaró ascendía hasta la segunda plaza.

Miller acabó como la referencia de la categoría, con el japonés Ai Ogura segundo, con apenas dos milésimas de segundo de ventaja sobre un 'pletórico' Aleix Espargaró.

Tras ellos, Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), Franco Morbidelli, Alex Márquez, Joan Mir, Pedro Acosta, Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP25) y Augusto Fernández, probador de Yamaha con el nuevo prototipo de motor de cuatro cilindros en 'V' entre sus manos, cerrando las diez primeras posiciones.